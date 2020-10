Geen verkiezingsdebat op 15 oktober, mogelijk een week later

Ondanks zijn besmetting met het coronavirus, weigerde president Donald Trump een virtueel debat met zijn Democratische uitdager Joe Biden op 15 oktober. Biden verkiest er dan maar voor om die avond met het publiek in Philadelphia in debat te gaan.

Het verzet van team-Trump tegen een virtueel debat was klaar en duidelijk: ‘Dat is geen debat’, klonk het in een mededeling. ‘We passen voor dit trieste excuus om Biden uit de nood te helpen.’ Donald Trump kondigde daarop een verkiezingsrally aan. Enkele uren later stelde Bill Stepien, de campagnemanager van Trump, voor om het debat met een week uit te stellen. Daardoor zou het derde televisiedebat naar 29 oktober moeten verschuiven, luttele dagen voor de verkiezingsdag op 3 november dus.

Het team van Biden weigert dat. ‘Donald Trump stelt het debatschema niet op. Dat doet de debatcommissie’, reageert campagnewoordvoerster Kate Bedingfield op CNN. Bidens team stelt Trump voor een ultimatum: ‘We kijken ernaar uit om in persoon debatteren op 22 oktober. Donald Trump kan opdagen of hij kan opnieuw weigeren. Dat is zijn keuze.’ Op die datum staat het derde televisiedebat gepland. Dat is al nipt genoeg, vindt Bedingfield. ‘In de laatste veertig jaar was een debat nooit zo dicht op de verkiezingsdag gepland’, klinkt het.

Daarmee lijkt het wel er op dat er geen tweede debat zal komen. Joe Biden beantwoordt de geplande rally van Trump met een ‘town hall’ in Philadelphia. Oorspronkelijk was het debat al gepland in de vorm van zo’n stadsbijeenkomst. De bedoeling is dat toeschouwers vragen stellen aan de kandidaat. ‘We willen stemgerechtigden toch nog de kans geven om hun vragen rechtstreeks aan de kandidaat te stellen’, klinkt het uit Bidens team. ABC News is mede-organisator van deze ‘town hall’.

De debatcommissie stelde een virtueel debat voor, nadat Trump besmet raakte met het coronavirus. De president werd van vrijdag 2 tot maandag 5 oktober opgenomen in het ziekenhuis wegens complicaties. Omwille van veiligheidsredenen en in samenspraak met de gezondheidsadviseurs van Cleveland Clinic, een academisch medisch centrum in de gelijknamige stad, besliste de organisatoren van het debat dat face-to-face geen goed idee is. Donald Trump noemt die beslissing ‘vooringenomen’ en ‘zielig’. Zijn team vindt een negatieve test vooraf voldoende.

Woensdag gingen vice-president Mike Pence en de democratische running Kamala Harris met elkaar in debat. Dat debat verliep, in tegenstelling tot het eerste debat tussen Trump en Biden, opvallend civiel.