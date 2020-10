Kris Peeters vertrekt naar Europese Investeringsbank

Kris Peeters (CD&V) verlaat het Europees Parlement – en de actieve politiek – om ondervoorzitter te worden bij de Europese Investeringsbank.

Het was een positie die CD&V-voorzitter Joachim Coens tijdens de regeringsonderhandelingen van Vivaldi – naast de regeringsposten – had binnengehaald: het Benelux-zitje van ondervoorzitter bij de Europese Investeringsbank (EIB). De EIB leent geld op de markten om het daarna uit te lenen aan banken en bedrijven om zo Europese projecten te realiseren.

België en Nederland mogen om de beurt de plek van een van de acht ondervoorzitters invullen. Al drie jaar geleden was het aan ons land, maar door onenigheid in de regering-Michel, de val van die regering en de aanslepende regeringsonderhandelingen was de positie al die tijd vacant.

De Belgische regering draagt nu CD&V-boegbeeld Kris Peeters voor. Dat meldde De Tijd donderdagavond en bevestigt Peeters aan De Standaard. ‘De volledige benoemingsprocedure zal nog enkele maanden duren’, aldus Peeters. ‘Intussen blijf ik actief in het Europees Parlement, waar ik onder meer de Brexit zal blijven opvolgen.’

Daarna trekt Peeters naar Luxemburg, waar de EIB gevestigd is. Het mandaat van de 58-jarige Peeters loopt nog tot eind 2023, waarna het in principe opnieuw aan Nederland is.

Voor Kris Peeters luidt de benoeming mogelijk het einde van zijn actieve politieke carrière in. Hij was achtereenvolgens Vlaams minister, Vlaams minister-president en vervolgens federaal vicepremier in de regering-Michel. Na een mislukt avontuur bij de lokale verkiezingen in Antwerpen, trok hij bij de Europese verkiezingen van vorig jaar de CD&V-lijst.