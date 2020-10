FBI verijdelt kidnapping van gouverneur Michigan

Zes Amerikanen worden vervolgd omdat ze plannen hadden om Gretchen Whitmer, de gouverneur van Michigan, te ontvoeren. Met behulp van undercoveragenten kon de FBI het plan echter verijdelen.

De zes samenzweerders – Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris, Brandon Caserta uit Michigan en Barry Croft uit Delaware – wilden met geweld de overheid omverwerpen in een aantal staten en de gouverneur van Michigan, de Democrate Gretchen Whitmer, kidnappen. Dat meldt CNN op basis van de aanklacht tegen de mannen.

De FBI kreeg echter lucht van het complot toen federale agenten op een groep op sociale media stootten. Zo konden ze een undercoveragent naar een overleg tussen Croft, Fox en zowat dertien anderen sturen op 6 juni. Op die meeting beslisten de samenzweerders om contact op te nemen met een militie in de staat Michigan.

Een andere informant bevestigde op 14 juni dat Fox de leider van die militie had ontmoet. Hij kon gesprekken met Fox opnemen waaruit bleek dat ze het parlementsgebouw van Michigan, in de stad Lansing, wilden bestormen en mensen wilden gijzelen, waaronder dus de gouverneur zelf.

Het parlementsgebouw van de staat Michigan in Lansing. Foto: AFP

Gouverneur Whitmer voerde strenge coronamaatregelen in in de staat Michigan, onder meer een lockdown. Niet iedereen was het eens met die maatregelen, want ze kreeg verschillende doodsbedreigingen en er werd ook geprotesteerd. Bij een van die protesten, in april van dit jaar en dus nog voor de zes hun plannen uitwerkten, drongen gewapende demonstranten zelfs het parlement binnen.

Volgens sommige Amerikaanse media zouden Fox en co. ook gehandeld hebben uit onvrede met de lockdown.