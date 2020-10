Na de verwarring: ministerieel Besluit legt verschil tussen café en restaurant vast

Het Ministerieel Besluit over de nieuwe coronamaatregelen die vanaf vrijdag in heel België in werking treden, is donderdag gepubliceerd in het Staatsblad. Het bevestigt dat in cafés maximaal vier mensen aan een tafel mogen zitten (tenzij van eenzelfde huishouden) en dat die om 23 uur de deuren moeten sluiten. In restaurants kunnen tafels tot tien personen en is het sluitingsuur 1 uur.

De hamvraag is natuurlijk wat een restaurant is. volgens het Staatsblad is dat ‘de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het Koninklijk Besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.”’

Een nogal technisch verhaal dus, waarin het woord ‘toelating’ centraal staat. Restaurants moeten van het FAVV immers een toelating krijgen. Dat staat ook op de affiche die ze moeten uithangen. Cafés of andere drankgelegenheden hebben niet zo’n toelating nodig. Daar is er sprake van een registratie. ‘Daarmee is het voor de horecazaken zelf heel duidelijk welke regels ze moeten volgen’, zo klinkt het. ‘En ook voor de handhaving - op basis van of er een toelating uithangt of niet - is dit duidelijk.’

Het ministerieel besluit bevestigt ook andere zaken die dinsdag door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) werden aangekondigd, na afloop van het overleg tussen de federale regering en de deelstaatregeringen. Zo zijn niet-georganiseerde samenscholingen van meer dan vier personen (kinderen tot 12 jaar niet meegerekend) vanaf vrijdag verboden. En gezinnen mogen maximaal vier personen (opnieuw kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld) tegelijkertijd in huis ontvangen.

De maatregelen gelden tot en met 8 november.