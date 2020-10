Arnaud Démare wint met gemak zijn tweede rit in Giro

Arnaud Démare heeft de zesde rit in de Giro met fietslengtes voorsprong gewonnen. Voor de tweede keer op drie dagen tijd is de Franse kampioen de snelste. De andere snelle mannen kwamen ruimschoots tekort. Démare pakt de leiderstrui in het puntenklassement over van Peter Sagan.

Kort

Roze trui: João Almeida

Paarse trui: Arnaud Démare

Blauwe trui: Filippo Ganna

Jongerentrui: João Almeida

Hoe kwam de zege tot stand?

De zesde rit bracht de renners van Castrovillari naar Matera via een glooiend parcours van 188 kilometer. Vooral het eerste deel van de rit was lastig, maar leverde niet het gehoopte spektakel op. Onderweg was er nochtans één beklimming van derde categorie waar avonturiers het verschil konden maken. Maar ook sterke sprinters zoals Peter Sagan, Michael Matthews en Diego Ulissi konden hun ei kwijt op de licht oplopende laatste kilometer. De ploegen trokkken duidelijk die kaart.

James Whelan (EF Pro Cycling), Marco Frapporti (Vini Zabu), Mattia Bais (Androni) en Filippo Zana (Bardiani) waren de vluchters van dienst. Hun maximale bonus bedroeg zo’n negen minuten. Het peloton nam lang een snipperdag. Met nog 90 kilometer voor de boeg kwam Bora-Hansgrohe vooraan in het peloton werken voor kopman Sagan. De voorsprong van het kwartet vooraan daalde snel. Op vijftien kilometer van de streep werd de laatste vluchter gegrepen en werd duidelijk dat rit 6 voer voor de sprinters was.

FDJ, de ploeg van de ritwinnaar van woensdag Arnaud Demaré liet de andere sprintersploegen de kastanjes uit het vuur halen. Op twee kilometer van de streep werd het nog even steil, maar niemand durfde aanvallen. Het peloton ging in een groot pak richting finish.

Wie reed zich in de kijker?

Whelan zong het als laatste van de kopgroep uit. Hij probeerde het nog even alleen, maar op vijftien kilometer van de streep was ook zijn pijp uit.

Hoe deden de Belgen het?

Iljo Keisse verrichtte veel werk op kop van het peloton. Verder liet geen enkele Belg zich echt opmerken. Harm Vanhoucke liet in de slotkilometers wel nog even zien dat hij weet hoe hij zich goed moet positioneren in het peloton.

Nog iets dat u moet weten?

Démare won de tussensprint in het peloton en kroop zo tijdens de rit al wat dichter naar de paarse trui van Peter Sagan toe. Door voor de tweede keer in drie dagen tijd te winnen, troeft hij Sagan voorlopig af in de strijd om de puntentrui.

Top 10:

1. Arnaud Démare

2. Michael Matthews

3. Fabio Felline

4. Molando Benavides

5. Davide Cimolai

6. Andrea Vendrame

7. Mikkel Honore

8. Peter Sagan

9. Enrico Battaglin

10. Narvaez Prado