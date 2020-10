Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft corona

Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft positief getest op coronavirus. Dat meldt zijn woordvoerder. De Brusselse regeringsleider gaf gisteren nog een persconferentie waar hij strengere maatregelen aankondigde voor het Gewest. De Brusselse regering ging al in quarantaine nadat minister Sven Gatz (Open VLD) positief testte.

Niet alleen in het Witte Huis circuleert het coronavirus als een lopend vuurtje. Ook de Brusselse politiek wordt zwaar getroffen door een uitbraak. Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het nieuwste slachtoffer. Hij gaat zeven dagen in quarantaine en zal al zijn contacten nauwgezet doorgeven, aldus zijn woordvoerder. Voorlopig vertoont hij geen symptomen.

Woensdagavond kondigden de Brusselse en Waalse regering al een preventieve quarantaine aan, nadat Brussels minister van Financiën en Onderwijs Sven Gatz en Waals minister van Toerisme en Bestuurszaken Valérie De Bue positief hadden getest. Ook een lid van het schepencollege in Molenbeek raakte besmet.

Ook het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) zit in quarantaine, nadat een kabinetsmedewerker overleed aan de complicaties van het coronavirus. Demir zelf testte negatief, maar de kabinetschef en haar chauffeur bleken positief.