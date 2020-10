Frank Vandenbroucke: ‘Natuurlijk is het sluiten van cafés onrechtvaardig, maar dat is het virus ook’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) verdedigde samen met premier Alexander De Croo (Open VLD) de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Vandenbroucke weigerde ook in te gaan op het dreigement van de burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese (N-VA): ‘Het staat mij voor dat er vorig jaar 500 mensen uit Aalst verzorgd zijn in Brussel.’

Tijdens hun eerste vragenuurtje als leden van de Vivaldi-coalitie kregen premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) een rist vragen over de nieuwe maatregelen die ze eerder deze week aankondigden in de strijd tegen het coronavirus. Uiteraard kwam het vervroegde sluitingsuur van cafés daarbij aan bod. In Brussel moeten ze zelfs sluiten. ‘Absoluut een domper’, gaf ook premier De Croo toe. Tegelijk herhaalde hij dat het sluitingsuur deel uitmaakte van het advies van Celeval, dat ook stelde dat het probleem zich minder stelt bij restaurants.

‘Is er wetenschappelijk bewijs dat je die maatregel daar moet invoeren?’, pikte Vandenbroucke daarop in. ‘Is er hard wetenschappelijk bewijs? Neen, de wetenschap is onzeker. Maar de politiek moet beslissen’, luidde het. ‘Is dit onrechtvaardig? Natuurlijk is dit onrechtvaardig. Het virus is onrechtvaardig.’ Hij onderstreepte ook dat er nog geruime tijd inspanningen zullen moeten worden gevraagd om vooruit te geraken. Daarin moet solidariteit vooropstaan, ‘tussen ons, tussen de regeringen, tussen de ziekenhuizen en tussen de burgers.’

Spreiding in ziekenhuizen

Volgens verschillende parlementsleden zette de burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese (N-VA), die solidariteit onder druk door ermee te dreigen dat de ziekenhuizen in zijn stad geen patiënten uit Brussel meer zouden opvangen. Achteraf nuanceerde hij zijn uitspraken.

‘Het staat mij voor dat er vorig jaar 500 mensen uit Aalst verzorgd zijn in Brussel’, repliceerde Vandenbroucke. ‘Ik denk dat we ons moeten houden aan de spelregels die in overleg en in ieders voordeel zijn afgesproken’, aldus de minister van Volksgezondheid.

Die regels zijn opgesteld voor het geval dat er patiënten moeten worden verdeeld. De eerste regel is dat als een ziekenhuis, wanneer er zich een probleem stelt, in zijn eigen netwerk kijkt of er hulp kan worden geboden. Aalst zit in zo’n netwerk met een ziekenhuis in Brussel, legde de minister uit. Dat betekent dat in de toekomst, als mensen in Aalst in de problemen komen, er elders hulp zal worden geboden. Vandenbroucke wees er ook op dat Defensie, een nationaal instrument, te hulp is geschoten in een woonzorgcentrum in Aalst. ‘Is dat niet de manier waarop we het moeten doen?’, zei hij nog.

Fractieleider Peter De Roover (N-VA) sprong in de bres voor zijn partijgenoot. ‘Wij laten niemand onverzorgd achter’, citeerde hij D’Haese.