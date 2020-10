Vogels vliegen massaal tegen wolkenkrabber

Bewoners en werknemers in een wolkenkrabber in het Amerikaanse Philadelphia wisten niet wat ze zagen toen in enkele uren bijna 1.500 vogels zich te pletter vlogen tegen hun gebouw.

Dierenliefhebber Stephen Maciejewski schoot in actie toen hij de berichten hoorde over het bloedbad. De gepensioneerde Amerikaan raapte alle diertjes op en stopte ze in plastic zakjes met daarop de vindplaats en de tijd van de vondst. ‘Opeens vielen er zoveel vogels uit de lucht. We hadden geen idee wat er aan de hand was. Het voelde als een catastrofe. De laatste keer dat zoiets soortgelijks gebeurde was, voor zover ik weet, in 1948’, zegt Maciejewski in lokale media.

Volgens Maciejewski zijn plotseling veranderende weersomstandigheden de oorzaak van de massale slachting. De dieren komen vermoedelijk uit noordelijk gelegen gebieden, waar ze na een plotselinge, scherpe daling van de temperatuur op de vlucht zijn geslagen richting het zuiden.