Het Brussels parket stelt niemand in beschuldiging voor het politieongeval waarbij de zeventienjarige Mehdi Bouda om het leven kwam. ‘We hebben zelf nog geen toegang gekregen tot het dossier. Geef ons meer informatie en praat met ons, alsjeblieft’, reageert Mehdi’s broer Ayoub Bouda.

‘Voor ons was dit niet zomaar een ongeval. Het is onaanvaardbaar dat er geen verantwoordelijke is als een kind wordt vermoord door het rijgedrag van de politie’, zei Ayoub Bouda, de oudere broer van Mehdi ...