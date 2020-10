Piepjonge Poolse zet steile opmars verder en bereikt voor het eerst finale Roland Garros

De 19-jarige Poolse Iga Swiatek (WTA-54) heeft zich donderdag in Parijs voor het eerst voor de finale van een Grand Slam geplaatst. In haar halve finale op Roland Garros nam ze in 1 uur en 10 minuten met 6-2 en 6-1 de maat van de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA-131).

In 2018 won Iga Swiatek al eens Roland Garros. Al betrof het toen het dubbelspel samen met Caty McNally. Twee jaar later, op haar negentiende, heeft ze de kans om zaterdag ook in het enkelspel Roland Garros op haar naam te schrijven. De andere finaliste wordt Kenin of Kvitova.

Straf, want het is nog maar de tweede keer dat Swiatek het tot de hoofdtabel van Roland Garros schopte. Vorig jaar bereikte ze de vierde ronde waarin Simona Halep (WTA-1) haar uitschakelde. Dit jaar nam ze revanche op de nummer één van de wereld en won ze met 6-1 en 6-2.

Steile opgang

Swiatek raasde voorlopig door het toernooi want ze verloor nog geen set. Ze won achtereenvolgens van de finaliste in 2019 Marketa Vondrousova, Hsieh Su-Wei, Eugenie Bouchard, Halep en Trevisan. Door donderdag ook haar halve finale te winnen van Podoroska is ze alvast de eerste Poolse finaliste ooit op het Parijse graveltoernooi.

Dat Swiatek aan een steile opmars in het vrouwentennis bezig is en geen eendagsvlieg is, bewijzen haar andere resultaten dit jaar. Op de Australian Open bereikte ze dit jaar de tweede week en op de US Open raakte ze tot in de derde ronde. De Poolse lijkt dus het nieuwe talent in het vrouwentennis.