OCAD-topman Paul Van Tigchelt naar kabinet Justitie

Paul Van Tigchelt, directeur van het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD, gaat aan de slag op het kabinet van kersvers minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

Van Tigchelt wordt er adjunct-kabinetschef voor Justitie en Veiligheid. Dat bevestigt het kabinet. Hij moet de persoon zijn die vanuit het kabinet de contacten verzorgt met de mensen op het terrein, onder andere de procureurs-generaal, de parketten, de geïntegreerde politie en de Veiligheid van de Staat.

Van Tigchelt is advocaat-generaal in Antwerpen. Voor hij bij het OCAD aan de slag ging, werkte hij als advocaat-generaal en nog daarvoor als substituut bij het parket. Het is niet zijn eerste ervaring op een ministerieel kabinet. Eerder was hij ook al adviseur bij Patrick Dewael toen die minister van Binnenlandse Zaken was tussen 2004 tot 2008.