The Masked Singer, visuele nicotine uit Zuid-Korea

De kijkcijferhit van dit najaar komt uit Zuid-Korea. Week na week tekent VTM recordcijfers op met The Masked Singer.

Maar hoe maak je van een format made in Asia een succes in onze huiskamer? Mediajournaliste Valerie Droeven neemt ons mee achter de schermen van The Masked Singer.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Valerie Droeven | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Marjan Justaert en Alexander Lippeveld| Eindredactie Marn Justaert| Audioproductie Joris Van Damme| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten VTM

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.