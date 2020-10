Kabinet van Demir in quarantaine na overlijden medewerker

Het coronavirus heeft een dodelijk slachtoffer gemaakt op het kabinet van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Ook de chauffeur en kabinetschef van Demir hebben positief getest. Het hele kabinet is in quarantaine. Zelf testte Demir negatief.

Demir heeft het nieuws zelf via Facebook bekendgemaakt. ‘Het coronavirus ontziet niemand. Dat hebben alle medewerkers van ons kabinet en ikzelf gisteren aan de lijve ondervonden. Diep bedroefd hebben we plots afscheid moeten nemen van Walter, onze gewaardeerde kabinetsmedewerker. Hij testte positief op corona’, schrijft ze.

‘Gezien het risico dat via Walter ook ander collega’s getroffen konden zijn door het coronavirus, is momenteel het volledige kabinet in quarantaine en wordt elke medewerker getest. Enkele resultaten bleken al negatief. Maar mijn kabinetschef en chauffeur bleken positief. Andere collega’s worden nog getest of wachten op resultaat.’

‘Mijn vriend en ik testten negatief’, schrijft Demir nog. ‘We blijven, zoals de maatregelen het voorschrijven, nog een tijdje in afzondering. De ministerraad van morgen zal ik digitaal bijwonen en ik werk digitaal verder.’

Gisteren werd bekendgemaakt dat Waals minister Valérie De Bue en Brussels minister Sven Gatz besmet geraakt zijn. De Waalse en Brusselse regering gingen in quarantaine.