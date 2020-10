Verkiezingsdebat tussen Donald Trump en Joe Biden wordt digitaal, Trump weigert

Het tweede verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn democratische rivaal Joe Biden zal virtueel gehouden worden op 15 oktober.

Het verkiezingsdebat, dat op 15 oktober zal plaatsvinden, zal in de vorm van een stadsbijeenkomst doorgaan. De kandidaten zouden dan vanuit afzonderlijke locaties deelnemen en het debat digitaal houden, zegt de commissie in een verklaring.

De commissie nam de beslissing ‘om de gezondheid en de veiligheid van iedereen die erbij betrokken is te beschermen’. Trump liet in een telefonisch interview met Fox News al weten dat hij dat ‘onacceptabel’ vindt en niet zal deelnemen als het debat virtueel is. In de plaats wil hij een verkiezingsrally houden. ‘Ik zal niet deelnemen aan een virtueel debat, daar ga ik mijn tijd niet aan verspillen’, reageert de president.

34 besmettingen in het Witte Huis

Trump raakte vorige week besmet met het coronavirus en er zouden tot nu toe al 34 besmettingen zijn in het Witte Huis. De president werd opgenomen in het ziekenhuis en zou naar eigen zeggen nu genezen zijn.

Joe Biden had afgelopen dinsdag aangegeven dat het tweede debat niet mocht plaatsvinden als de president nog altijd een besmettingsgevaar vormde voor anderen.

Hoeveel kans maakt Joe Biden om de volgende president van de VS te worden? Buitenlandjournalist Steven De Foer wikt in onderstaande video de kansen van de 77-jarige Democraat.