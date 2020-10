Brusselse cafés dicht: NSZ vindt omschrijvingen verwarrend

Sinds vanmorgen moeten alle Brusselse drankgelegenheden de deuren gesloten houden. Ondernemersorganisatie NSZ vindt de definities van drankgelegenheden en restaurants onduidelijk. De stad Brussel belooft de getroffen zaken ondertussen 2.000 euro steun.

De noodmaatregelen tegen het coronavirus in het Brussels Gewest, zoals de gedwongen sluiting van onder meer cafés, koffie- en theehuizen, feestzalen en cafetaria’s, zijn donderdag zoals verwacht gepubliceerd in het Staatsblad. De belangrijkste maatregel is dat ‘alle drankgelegenheden, met uitzondering van restaurants’, gesloten zijn.

Het besluit verduidelijkt wat er onder drankgelegenheid wordt verstaan. ‘Plaats toegankelijk voor het publiek bedoeld voor de consumptie van al dan niet alcoholische dranken ter plaatse, ook al is deze activiteit slechts bijkomstig’. Concreet staan daar als voorbeelden bij: ‘cafés, bars, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s en elke andere plek waar alcoholische en niet alcoholische dranken worden aangeboden voor verbruik ter plaatse’. Restaurants zijn volgens de omschrijving plaatsen ‘toegankelijk voor het publiek in hoofdfunctie bedoeld om maaltijden te bereiden en/of ter beschikking te stellen van het publiek die ter plaatse worden genuttigd of meegenomen worden’, en waar de nodige coronamaatregelen zijn getroffen.

Hoofdfunctie

Voor het NSZ is dat nog onduidelijk. ‘Wat wordt er verstaan onder in hoofdfunctie? Wat bijvoorbeeld met eetcafés en bistro’s, die eten en drank serveren? Het is voor hen helemaal niet duidelijk of ze nu mogen openblijven of verplicht moeten sluiten, terwijl de sluiting van de cafés in Brussel wel al van kracht is.’

Feesten

De publicatie in het Staatsblad bevestigt voorts ook dat feesten met een privékarakter in feestzalen en polyvalente zalen verboden zijn, en dat je in het hele gewest geen alcohol mag drinken in de openbare ruimte. Je mag voorlopig ook niet eten of drinken op markten. Ook de sluiting van nachtwinkels om 22 uur en het verbod op publiek bij sportevenementen staat in hetzelfde artikel in het Staatsblad.

Het artikel geeft zoals gebruikelijk ook de argumentatie mee. Zo wordt er gewezen op het hoge aantal besmettingen (met bijvoorbeeld 502,4 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken tijd in het Brussels Gewest), en op de redenering dat mensen in cafés meer bewegen dan in restaurants.

Steun

De Brusselse cafés die de komende maand gedwongen de deuren moeten sluiten, kunnen rekenen op een vergoeding van 2.000 euro. Het stadsbestuur stelt dat de maatregel zo’n miljoen euro zal kosten.

Er komt ook een vrijstelling van minstens een maand voor de huurders van de Regie der Gebouwen en het OCMW van de stad Brussel die moeten sluiten. Het schepencollege heeft ook beslist dat de huurders van sportkantines van de stad Brussel geen huur moeten betalen. ‘We roepen privéverhuurders en brouwers op om hetzelfde te doen. Er is op dit ogenblik nood aan solidariteit tussen huurders en verhuurders’, zegt Wafaa Hammich, de woordvoerder van burgemeester Philippe Close.

Horecaplan 2021

De minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval (MR) hield vanmorgen een vergadering met de vertegenwoordigers van de drie horecafederaties in ons land. Volgens een mededeling van Clarinval zijn daar ‘zonder enig taboe’ de vragen van de federaties besproken. De minister beloofde hen ‘alles in het werk te stellen om op korte termijn de nodige maatregelen te verlengen’ en een ambitieus ‘Federaal Horecaplan 2021’ op te stellen.