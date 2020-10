Sportvliegtuig komt in tuin terecht: inzittenden lichtgewond

In Wolfsdonk bij de Vlaams-Brabantse stad Aarschot is donderdagmiddag een sportvliegtuig in de problemen geraakt. De twee inzittenden raakten daarbij lichtgewond. Dat meldt de politie van Aarschot op Facebook.

Het Duitse vliegtuigje was opgestegen in Mönchengladbach en kreeg motorproblemen boven Aarschot. Uiteindelijk kwam het in de tuin van een huis in de Senatorlaan in de deelgemeente Wolfsdonk terecht.

Het kleine sportvliegtuig raakte zwaar beschadigd, maar de beide inzittenden raakten slechts lichtgewond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse.