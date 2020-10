Oliver Naesen: “Ik stond al op het podium in Gent-Wevelgem, nu wil ik meer”

Oliver Naesen (30) mikt zondag op het allerhoogste in Gent-Wevelgem. “Ik heb al op het podium gestaan, nu wil ik meer”, verklaart de renner van AG2R La Mondiale donderdag in een persbericht van zijn team. Vorig jaar eindigde Naesen op de derde plaats in Gent-Wevelgem, achter de Noor Alexander Kristoff en de Duitser John Degenkolb.

“Of de klassiekers nu in april of oktober plaatsvinden, dat verandert niets voor mij”, stelt Naesen. “Dit blijft de belangrijkste periode in mijn seizoen. Vorige week werd ik door heel wat emoties overmand na mijn valpartij en knieblessure op de eerste dag. Ik dacht toen dat alles voorbij was. Maar uiteindelijk wist ik nog tweede te worden in de slotetappe die over wegen ging die ik vanbuiten ken. Hoewel mijn knie nog wat pijn doet, ben ik vol vertrouwen voor de komende periode.”

In Gent-Wevelgem wordt Oliver Naesen bijgestaan door zijn broer Lawrence en Stijn Vandenbergh. Verder behoren ook de Fransen Dorian Godon, Julien Duval, Alexis Gougeard en de Zwitser Silvan Dillier tot de selectie van AG2R La Mondiale.

Gent-Wevelgem was oorspronkelijk voorzien op 29 maart, maar de 82e editie werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar 11 oktober.