Stepanakert weer gebombardeerd, Poetin: ‘Rusland niet verplicht in te grijpen in conflict Nagorno-Karabach’

Poetin heeft in een interview duidelijk gemaakt dat Rusland op dit moment niet zal ingrijpen in Nagorno-Karabach. Intussen werd de stad Stepanakert opnieuw gebombardeerd en roept het Rode Kruis op de bevolking te beschermen. Azerbeidzjan zal in Genève een staakt-het-vuren overleggen met Rusland, Frankrijk en de VS. Armenië zal niet aanwezig zijn.

De Russische president Vladimir Poetin zei in een televisie-interview dat Rusland zich op dit moment niet verplicht voelt in te grijpen in het conflict Nagorno-Karabach. Waarnemers vreesden dat dat kon gebeuren omdat Armenië zich als bondgenoot tot Rusland had gewend. Azerbeidzjan wordt dan weer openlijk gesteund door Turkije.

Poetin verwees naar een akkoord dat ‘inderdaad bepaalde verplichtingen met zich meebrengt’, maar stelde dat het conflict niet plaatsvindt op Armeens grondgebied. ‘Wij staan in nauw contact met de president van Armenië en hebben niet gehoord dat ze vinden dat wij onze verplichtingen niet nakomen’, aldus de president.

Rusland organiseert samen met Frankrijk en de VS een overleg in de Zwitserse stad Genève over een mogelijk staakt-het-vuren in de regio. Die drie landen maken deel uit van de zogeheten Minsk-groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Die bemiddelt al sinds 1994 in het conflict. Ook Duitsland, Finland, Italië, Turkije, Wit-Rusland en Zweden maken deel uit van die groep.

De onderhandelingen zullen enkel bijgewoond worden door Azerbeidzjaanse minister van Buitenlandse Zaken Jejhoen Bajramov. De Armeense minister van Buitenlandse Zaken Zohrab Mnatsakanian komt niet naar Genève, ‘omdat het onmogelijk is te onderhandelen terwijl militaire operaties voortgezet worden’. Wel zal de Armeense minister maandag naar Moskou reizen om met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov te spreken.

‘Helft plaatselijk bevolking ontheemd’

De bombardementen blijven inderdaad voortduren. In de nacht van woensdag op donderdag werd Stepanakert, de hoofdstad van de zelfbenoemde republiek Nagorno-Karabakh, opnieuw gebombardeerd door Azerbeidzjaanse troepen. Dat melden journalisten van AFP ter plaatse.

Sinds de heropflakkering van het conflict eind september lieten al meer dan 200 mensen het leven, waaronder ook burgers. Volgens Artak Beglaryan, de Armeense ombudsman voor mensenrechten in de regio, de helft van de plaatselijk bevolking ontheemd: ‘Vijftig procent van de populatie (75.000 vrouwen, kinderen, ouderen) hebben hun huizen moeten verlaten [en moesten naar, red.] een andere plek in de regio of Armenië [vluchten, red.].’ Dat zij hij aan AFP en zette hij later op Twitter.

IMPORTANT!

As a result of #Azerbaijan aggression & deliberate #WarCrimes agnst civilians, over 50% of the whole population (75,000 children, women, elderly) have to leave their homes either internally or to #Armenia.

Intl community must react to this humanitarian disaster. — Artak Beglaryan (@Artak_Beglaryan) October 8, 2020

Beglaryan kan die cijfers op dit moment evenwel niet hard maken, maar ook het Rode Kruis spreekt van gezinnen die zich ondergronds verschuilen in onverwarmde kelders of noodgedwongen op de vlucht slaan. Verder werden er al honderden huizen, ziekenhuizen, scholen en ook andere infrastructuren zoals wegen en elektriciteits-, gas- en communicatienetwerken vernietigd of zwaar beschadigd.

Humanitair recht

Dit terwijl de winter voor de deur staat en er een wereldwijde pandemie heerst. Daarom roept het Rode Kruis de strijdende partijen op om de bevolking te beschermen en de regels van het internationaal humanitair recht na te leven. De regels hebben als doel de humanitaire gevolgen van een conflict zo veel mogelijk te beperken en bepalen eigenlijk de spelregels van oorlog voeren.

‘Op basis van de informatie die ons vandaag bereikt, maken we ons ernstig zorgen over de humanitaire impact van deze nieuwe escalatie’, zegt Laura De Grève, expert internationaal humanitair recht (IHR) bij Rode Kruis-Vlaanderen.

Het Internationale Rode Kruiscomité is al sinds 1992 actief in de regio en werkt samen met de lokale nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in Armenië en Azerbeidzjan. Op dit moment voorziet de organisatie de hoogst nodige medische hulpmiddelen voor ziekenhuizen en bezorgt het lijkzakken aan het forensisch bureau in Nagorno-Karabach. Omdat het gebied bijzonder moeilijk toegankelijk is, staat het Rode Kruis op dit moment ook telefonisch in contact met mensen die zich bij de frontlinie bevinden.