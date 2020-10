Antwerps testdorp plant verhuis naar locatie die ‘winterproof’ is

Het COVID-testdorp van de stad Antwerpen en het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) blijft ook de komende maanden bestaan, maar zal verhuizen van de huidige site Spoor Oost naar een locatie die geschikt is voor de wintermaanden.

Het kabinet van schepen voor Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA) benadrukt dat het testdorp niet moet verhuizen omwille van de naar november uitgestelde Sinksenfoor die ook op Spoor Oost neerstrijkt. Op 21 november opent de wintereditie van de Sinksenfoor op Spoor Oost. ‘Het was van bij het begin het plan om in de winter te verhuizen’, klinkt het. ‘We willen op zijn minst de medewerkers wat beschut kunnen laten werken als het koud en nat is. Een alternatieve locatie vinden was niet evident, maar we denken er een gevonden te hebben.’

De nieuwe locatie zal nog steeds op het grondgebied van de stad Antwerpen zijn en zou over dezelfde mogelijkheden zoals capaciteit beschikken als de huidige. In het testdorp kunnen mensen zonder (ernstige) symptomen terecht voor een COVID-test als ze bijvoorbeeld net terugkwamen uit een rode zone in het buitenland, ze een code ontvingen via een contactonderzoeker of ze een negatieve test nodig hebben om naar het buitenland te kunnen reizen. Je kan er zowel met de auto doorrijden als te voet of met de fiets langsgaan.