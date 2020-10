Geen Thibaut Courtois bij Rode Duivels: ‘Hij is niet fit’

Thibaut Courtois heeft de selectie van de Rode Duivels donderdag verlaten. De 28-jarige Belgische nationale doelman is niet fit bevonden na zijn medische check-up. Dat heeft de Voetbalbond laten weten. De Rode Duivels spelen vanavond een oefeninterland tegen Ivoorkust.

Voor de oefeninterland tegen Ivoorkust en de Nations League-partijen tegen Engeland en IJsland konden de Rode Duivels sowieso al geen beroep doen op de broers Eden en Thorgan Hazard, Nacer Chadli en Thomas Vermaelen. Daar komt nu ook nog Thibaut Courtois bij. En mogelijk volgen later nog Dries Mertens en Jan Vertonghen.

Simon Mignolet was gisteren al aangeduid als nummer één in doel en aanvoerder voor de match tegen Ivoorkust. De keeper van Club Brugge lijkt nu ook zeker van een basisplaats tegen Engeland en IJsland want vaste derde keepers Koen Casteels en Hendrik van Crombrugge zijn pas vader geworden en zitten voorlopig niet in de selectie. Enkel Davy Roef en beloftekeeper Jens Teunckens zijn naast Mignolet aanwezig in Tubeke.

Thibaut Courtois miste ook al de vorige interlands in Denemarken (0-2) en tegen IJsland (5-1).

Met publiek

De Rode Duivels spelen vanavond in het Koning Boudewijnstadion met publiek. Dat is de eerste keer sinds de met 6-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cyprus op de slotspeeldag in de EK-kwalificaties, medio november vorig jaar. Na de uitbraak van het coronavirus werd er eerst niet meer gespeeld, vervolgens achter gesloten deuren, zoals vorige maand tegen Denemarken en IJsland het geval was. D

e Belgische bond stelde 11.000 tickets beschikbaar, daarvan waren er woensdagvoormidddag iets meer dan zesduizend de deur uit. Uiteindelijk werd er beslist om slechts zevenduizend fans toe te laten, maar de wedstrijd kan dus wel zoals gepland doorgaan.