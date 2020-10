‘Geen strafrechtelijke inbreuk’ bij dodelijke aanrijding Mehdi (17)

Het Brussels parket stelt niemand in beschuldiging na onderzoek naar het ongeval waarbij in augustus 2019 in Brussel een zeventienjarige jongen omkwam nadat hij was aangereden door een politiecombi.

De zeventienjarige Mehdi Bouba werd op 20 augustus 2019 dodelijk aangereden ter hoogte van het Centraal Station in Brussel, terwijl hij te voet op de vlucht was voor een drugscontrole. ‘Bij het verlaten van de Ravenstein-galerie begaf het slachtoffer zich richting Kantersteen, waar hij via het zebrapad de weg overstak tussen een bestelwagen en een vrachtwagen van Net Brussel die in dubbele file stond’, schrijft het Brussels parket vandaag in een persbericht. De jongeman ‘werd hierbij aangereden door een politiewagen die was opgeroepen voor een andere missie’.

De dood van Mehdi leidde in de dagen en weken erna tot veel protest in de straten van de hoofdstad. In oktober trok een ‘Witte mars voor Mehdi’ zevenhonderd demonstranten. Ook vandaag nog duikt de slogan #JusticepourMehdi op in de straten van Anderlecht, waar Mehdi woonde.

95 kilometer per uur

Uit het onderzoek door het parket is gebleken dat de verkeerslichten op het moment van de aanrijding op groen stonden voor de wagens en op rood voor de voetgangers. De politiecombi die de zeventienjarige dodelijk aanreed had zwaailichten aan, maar geen sirenes. Hij reed met een snelheid van 95 kilometer per uur in een zone 50. ‘Een autodeskundige stelt dat het slachtoffer maar zichtbaar was over een afstand van 2,5 meter’ en ‘dat zelfs indien de politiewagen aan 50 kilometer per uur reed de bestuurder van de wagen de aanrijding met de voetganger niet had kunnen voorkomen’, meldt het parket.

Op basis van alle ‘verzamelde elementen’ besloot het parket om niemand in beschuldiging te stellen voor het dodelijke ongeval, ‘wat wil zeggen dat er geen ernstige aanwijzingen weerhouden worden die wijzen op het bestaan van een strafrechtelijke inbreuk’.