De Amerikaanse president Donald Trump belooft zijn landgenoten gratis dezelfde experimentele coronabehandeling met antilichamen zoals hij die gekregen heeft, aldus de president woensdag in een video (zie bovenaan).

De van corona herstellende president werd vorige week met een experimenteel medicijn van biotechfirma Regeneron behandeld, zegt hij herhaaldelijk in de video. ‘Ik wil dat iedereen dezelfde behandeling krijgt, want ik voel me super’, zegt Trump, die zijn besmetting daarom ‘een zegen van God’ noemde. ‘Ik raakte besmet, ik hoorde over dit medicijn, en ik heb zelf voorgesteld om het te nemen’.

Trump zegt snel een uitzonderlijke toelating te gaan ondertekenen, waardoor het medicijn kan worden ingezet, volgens Trump al binnen enkele weken. Het is evenwel niet duidelijk of en hoe het toelatingsproces voor dergelijke nieuwe medicijnen kan worden versneld.

Trump belooft zijn landgenoten nu dat ze zullen krijgen wat hij gekregen heeft, en dat zonder kosten. Er zijn honderdduizenden dosissen van, aldus nog Trump.

In de video wijst de president nogmaals met beschuldigende vinger naar China, die de uitbraak van het virus volgens hem slecht heeft aangepakt. Hij zegt dat China daarvoor ‘de prijs zal betalen’.