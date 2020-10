Vlaanderen schrapt fiscaal voordeel voor pick-ups

Wie een pick-up koopt en die wagen niet voor professionele doeleinden gebruikt, kan binnenkort niet meer genieten van een fiscaal vriendelijk regime. Dat schrijvenDe Tijd en Het Laatste Nieuws.

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) wil het oneigenlijk gebruik van fiscaal voordelige pick-ups aanpakken. Het gaat om particulieren die de wagen alleen aankopen wegens het fiscaal voordeel.

In tien jaar is het aantal pick-ups op de Vlaamse wegen verdrievoudigd tot zowat 31.000, waarvan de helft voor professioneel gebruik bestemd is.

De maatregel geldt alleen voor nieuw ingeschreven voertuigen.