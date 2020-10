Ecuador wil in België wonende ex-president laten oppakken

Justitie in Ecuador heeft Interpol gevraagd een zogenaamde ‘red notice’ uit te vaardigen tegen voormalig president Rafael Correa. Die woont in België in ballingschap.

Dat melden lokale media. Correa werd in april veroordeeld tot acht jaar cel wegens corruptie. De straf werd in september bevestigd.

Een zogenaamde ‘red notice’ is een verzoek van een land om een gezocht persoon op te sporen en op te pakken, maar is niet hetzelfde als een aanhoudingsbevel. Tot dusver heeft de internationale politieorganisatie zich in dit dossier terughoudend opgesteld.