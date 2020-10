Weer blijft nog hele week wisselvallig

De komende dagen moeten we niet op beter weer rekenen. Ook vandaag en het komende weekend blijft het erg wisselvallig.

Donderdagochtend is het eerst vrij droog, in de namiddag of ‘s avonds wordt regen verwacht vanaf het westen en een toenemende wind. Het is behoorlijk zacht met maxima van 13 graden in de Hoge Ardennen tot 18 graden in het centrum, meldt het KMI.

‘s Avonds is het nog zwaarbewolkt met in vele streken regen. In de loop van donderdagnacht trekt de neerslag naar het oosten waarna het meestal droog blijft met opklaringen. Over het uiterste zuidoosten blijft het echter regenachtig. We halen minima van 7 graden ten noorden van Samber en Maas tot 13 graden in Belgisch Lotharingen. De matige tot vrij krachtige wind zwakt af en en wordt geleidelijk zwak uit veranderlijke richtingen.

Vrijdag wisselen, na het eventuele ochtendgrijs, zon en wolken elkaar af. Er is nog kans op een paar lokale buien, maar meestal blijft het toch droog. De maxima schommelen tussen 12 en 16 graden.

Zaterdag en zondag is het opnieuw wisselvalliger met soms buien, maar tussendoor ook enkele opklaringen. Enkele lokale donderslagen zijn mogelijk. Het wordt frisser met nog maxima tussen 8 en 13 graden.