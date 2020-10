Vicepresidentsdebat VS: civiele toon contrasteert scherp met politieke realiteit

Vicepresident Mike Pence en Democratisch ‘running mate’ Kamala Harris gaven tv-kijkend Amerika vannacht iets onverwachts: een beschaafd politiek debat. Pence toonde zich een effectieve verdediger van Trumps beleid, Harris liet kansen op fellere replieken liggen, allicht om niet als een ‘nasty woman’ te worden weggezet.

De VS zitten, net als de rest van de wereld, midden in een dodelijke pandemie, en behalve president Trump is ook een flink deel van zijn medewerkers met het nieuwe coronavirus besmet. Gezien de leeftijd ...