Hoogtepunten van een vicepresidentieel debat dat nog nooit zo belangrijk is geweest

Woensdagavond plaatselijke tijd namen de Democratische running mate Kamala Harris en de Republikeinse vicepresident Mike Pence het tegen elkaar op in een debat dat in normale verkiezingsjaren als bijkomstig wordt beschouwd. 2020 is echter geen normaal verkiezingsjaar en de running mates moesten bewijzen dat ze het roer kunnen overnemen indien nodig. De hoogtepunten van het debat leest u hieronder.

‘Dit debat is anders’, zei Christopher Devine (University of Dayton), een expert in het vicepresidentschap, voorafgaand aan het debat. Wie de verkiezingen ook wint, hij zal de oudste president in de Amerikaanse ...