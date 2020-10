De voorpagina van onze site en app ziet er vandaag anders uit. Zo willen we u niet alleen het meest recente en belangrijkste nieuws bieden, maar u ook een nog beter overzicht geven van alles wat De Standaard te bieden heeft.

Bovenaan bieden we u nog steeds het belangrijkste nieuws, verhelderende analyses, en de essentiële inzichten die u van ons gewend bent. Maar als u dieper scrollt of swipet, zult u merken dat de pagina er helemaal anders uitziet.

De belangrijkste thema’s krijgen vanaf nu elk een eigen plek. Een zone voor onder meer opiniestemmen, nieuws uit binnen- en buitenland, wetenschap, voor het werk van onze sport- en cultuurredactie en voor economische berichtgeving en geldtips.

Nieuw zijn de thema’s ‘Hart en hoofd’, waar we het hebben over het leven en hoe dat in te richten, en ‘Goed leven’ waar u tips en inzichten terugvindt over reizen, vrije tijd, gastronomie, mode en al het andere moois dat het leven te bieden heeft.

De aanpassingen vindt u zowel op onze website als in onze nieuwsapp. Heeft u de nieuwsapp nog niet? U kan die gratis downloaden in uw favoriete app store.

We horen graag wat u van de nieuwe voorpagina vindt. U kan al uw opmerkingen mailen naar idee@standaard.be.