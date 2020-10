Derek Chauvin, die beschuldigd wordt van de moord op George Floyd, kon tot vorige week de borgsom van 1 miljoen dollar helemaal niet betalen. Maar nu is hij toch vrij.

Derek Chauvin, die zijn knie negen minuten lang in de nek van de Afro-Amerikaan George Floyd zette, is gistermiddag lokale tijd vrijgelaten uit voorhechtenis. De borgsom van 1 miljoen dollar is betaald ...