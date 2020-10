Brasschaat roept 91-jarige uit tot sportfiguur van het jaar

Rik Dupont is door de gemeente Brasschaat uitgeroepen tot Sportfiguur van het Jaar. Niks opmerkelijks, tot u verneemt dat de man 91 is. Dat signaleert Gazet van Antwerpen.

Dupont stapte 31 keer op rij de Dodentocht in Bornem. In de meest recente editie, in augustus 2019, legde hij de afstand van 100 kilometer af in 21,5 uur. Dat vonden ze in Brasschaat indrukwekkend genoeg om hem te huldigen.

‘Blijven bewegen is mijn motto. Ik wandel twee tot drie keer per week’, zegt Dupont die vroeger controleur bij de belastingen was. ‘Ik legde mijn verplaatsingen zo veel mogelijk te voet af.’

De man beseft wel dat bij al dat wandelen een klein beetje geluk nodig is. ‘Een voet is vlug verzwikt. Ik ben ooit eens tijdens de Dodentocht gevallen en ik moest mijn hand ter plaatse laten naaien.’