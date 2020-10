Konijnen houden voetbalclub van veld

Voetbalclub Rivo Riemst kampt met een konijnenplaag, meldt Het Belang van Limburg. Het oefenveld is door de vele gaten en kuilen onbespeelbaar. ‘Het is dweilen met de kraan open’, zegt bestuurslid Christophe Eycken. ‘Vandaag vullen we de gaten, morgen zijn er alweer nieuwe.’

Eigenlijk is het een oud zeer. Al enkele jaren worden de velden geteisterd door konijnen die zich overdag in de groene buffer rond bedrijvenzone Op ‘t Reeck schuilhouden. ‘Maar ’s avonds en ’s nachts komen ze tevoorschijn en woelen ze onze velden om’, zegt Rivo-secretaris Davy Nelissen. ‘Vooral op het oefenveld hebben ze het gemunt, waardoor het onverantwoord is om erop te spelen of te trainen. Zelfs gewoon een rondje lopen is gevaarlijk voor enkelverzwikkingen of andere blessures.’

‘Het A-terrein hebben we vorig jaar volledig omheind’, zegt Nelissen. ‘Er steekt kippengaas tot een halve meter diep in de grond, met daarboven groene tuindraad. Dat houdt de volwassen dieren tegen. Ook het B-terrein zullen we op die manier moeten afsluiten. Dat zullen enkele vrijwilligers de komende weken doen, maar dat kost ons 4.000 tot 5.000 euro.’