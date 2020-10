Tsitsipas bereikt halve finales op Roland Garros na winst tegen Rublev

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) heeft zich geplaatst voor de halve finales op Roland Garros, het derde en meteen ook laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

Tsitsipas versloeg woensdag in de kwartfinales de Rus Andrey Rublev (ATP 12) in drie sets: 7-5, 6-2 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 57 minuten. De 22-jarige Griek, het vijfde reekshoofd, staat voor de vierde keer op de hoofdtabel van Roland Garros en is bezig aan zijn knapste parcours in Parijs. Vorig jaar ging hij er in de achtste finales uit tegen Stan Wawrinka, wat tot dan in de Franse hoofdstad zijn beste resultaat was.

In de halve finales wacht voor Tsitsipas de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic of de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 18).

De samenstelling van de andere halve finale in de Franse hoofdstad is al gekend. Titelverdediger Rafael Nadal (ATP 2) neemt het daarin op tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 14)