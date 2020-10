Een tweet van Vlaams Parlementslid Bart Claes over de aanstelling van Petra De Sutter als minister kwam vanmiddag ter sprake in het halfrond. Rzoska haalde zwaar uit naar de VB’er. Hij kreeg er een breed applaus voor.

‘Is dat de manier waarop jullie kijken naar het nieuwe Vlaanderen?’ Groen-fractieleider Bjorn Rzoska nam vanmiddag in het Vlaams Parlement bij motie van orde het woord om Vlaams Belanger Bart Claes aan de tand te voelen. Die had na de aanstelling van Petra De Sutter als federaal minister een tweet de wereld in gestuurd waarin hij stelde dat ‘crazy Calvo dan geen minister mag zijn, hetgeen in de plaats komt eigenlijk nog erger is. ‘Transgender Petra De Sutter is de verpersoonlijking van het cultuurmarxisme. Deze persoon wil alle fundamenten van onze westerse beschaving vernietigen en vervangen.’

Daarmee heeft Claes vele politieke lijnen overschreden, vindt Rzoska. ‘Dit land heeft altijd voorop gelopen wat betreft rechten van homoseksuelen. Daar moeten we fier op zijn. Mensen die Petra de Sutter kennen weten hoe competent ze is. Wat bijzonder grof is: u ontmenselijkt haar. U zegt: “hetgeen in de plaats komt”.’