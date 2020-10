Zwaar ongeval aan Kennedytunnel, maar geen sprake van reddingsstrook

In de Antwerpse Kennedytunnel gebeurde woensdagvoormiddag een zwaar ongeval. Een motorrijder van de federale politie raakte er zwaargewond. Aanvankelijk was de hele tunnel richting Gent versperd, er ontstond dan ook een lange file. Toch was er op de Antwerpse Ring amper sprake van een reddingsstrook.

Even na 11 uur werd een motorrijder van de federale wegpolitie aangereden door een vrachtwagen in de Kennedytunnel richting Gent. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou wel bij bewustzijn zijn. Terwijl de Antwerpse lokale politie de vaststellingen deed – de federale politie was betrokken partij – was slechts één rijstrook vrij. Daardoor groeide de file snel aan.

Sinds 1 oktober is de nieuwe verkeersregel over het vormen van een reddingsstrook van kracht. Als je je op een weg bevindt met minimaal twee rijstroken en er is een file, dan moet je extra ruimte vrijmaken voor de hulpdiensten. Wie links rijdt, houdt uiterst links. De tweede rijstrook houdt dan uiterst rechts.

Toen we na het ongeval het verkeer op de Antwerpse Ring zo’n uur lang in de gaten hielden, was daar echter weinig van te merken. Op de brug over de Ring aan de Luitenant Lippenslaan, net voor de afrit Berchem, stelden we vast dat er amper tot geen sprake was van een reddingsstrook. Enkele bestuurders op de linkerrijstrook waren wel bij de les, maar vervolgens liep het spaak op de rijstroken ernaast.

‘Geen mooi voorbeeld’

‘De situatie op de Antwerpse Ring was woensdagmorgen inderdaad geen mooi voorbeeld van hoe men een reddingsstrook moet vormen. Het had zeker beter gekund’, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. ‘De Antwerpse Ring is natuurlijk een complexere snelweg. Er is veel verkeer en er zijn veel op- en afritten snel na elkaar. Het verkeer is er voortdurend in beweging’, aldus Bruyninckx nog.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is er zeker geen sprake van een algemeen probleem of onwetendheid bij de bestuurders. ‘De voorbije dagen zagen we in de controlezalen wel voldoende voorbeelden van hoe het wel moet. Op andere plaatsen en op andere momenten werd de reddingsstrook wel meteen gevormd’, klinkt het.

Hoe moet u als chauffeur een reddingsstrook vormen?