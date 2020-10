Nadal moet tot halftwee ’s nachts tennissen om voorbij Sinner te raken op Roland Garros

’s Werelds nummer twee Rafael Nadal heeft zich dinsdagnacht voor de dertiende keer in zijn carrière voor de halve finales van Roland-Garros geplaatst. In zijn honderdste wedstrijd op het Parijse gravel nam de 34-jarige Spanjaard in 2 uur en 49 minuten met 7-6 (7/4), 6-4 en 6-1 de maat van het Italiaanse talent Jannik Sinner (ATP-75).

Nadal kan fenomenale cijfers voorleggen op Roland-Garros. Hij won het gravelgrandslam liefst twaalf keer: in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019. Van zijn honderd wedstrijden won hij er 98. Alleen de Zweed Robin Söderling, in 2009 in de achtste finales, en de Serviër Novak Djokovic, in 2015 in de kwartfinales, slaagden erin de Spanjaard te verslaan op Roland-Garros. Nadal won er nu 292 sets en verloor er 27.

De 19-jarige Sinner stond voor het eerst in de kwartfinale van een Grand Slam. In de eerste ronde schakelde hij David Goffin (ATP-13) in drie sets uit en daarna imponeerde hij ook nog tegen de Fransman Benjamin Bozni (ATP-227), de Argentijn Federico Coria (ATP-99) en de Duitser Alexander Zverev (ATP-7). Ook tegen Nadal greep hij voluit zijn kans. Nadat hij de Spanjaard in de eerste set tot een tiebreak gedwongen had, kwam hij in de tweede set 1-3 voor. Alleen in de derde set was hij geen partij meer voor de drievoudige titelverdediger.

Ver na middernacht

De twaalfvoudig kampioen sloeg zijn laatste bal om iets voor 1.30 uur en deed dat in herfstachtige omstandigheden. ‘Ik snap echt niet dat ze vijf wedstrijden op Court Philippe Chatrier hebben gezet. Dat was een risico’, zei Nadal na zijn zege in drie sets tegen de Italiaan Jannik Sinner. ‘Een dag eerder, toen ik het schema toegestuurd kreeg, zag ik meteen dat het weleens laat kon worden omdat er een aantal potentieel lange partijen tussen zat. En het werden lange partijen. Dat is natuurlijk ook een beetje pech.’

De partij tussen Dominic Thiem en Diego Schwartzman duurde meer dan vijf uur. Bovendien werd daarvoor nog een uitgestelde vierderondepartij uit het vrouwentoernooi gespeeld. Nadal: ‘Ik probeerde gewoon geduldig te zijn, alles te accepteren en zo positief mogelijk te zijn.’

Toen Nadal tegen Sinner begon, was het fris (13 graden Celsius) en er stond behoorlijk wat wind op het centercourt, waar het dak ondanks de late aanvangstijd open bleef. ‘Het is te koud om te tennissen. Ik weet dat voetballers het continu ervaren, maar zij zijn altijd in beweging. Wij stoppen, komen weer terug en hebben te maken met een kantwissel’, aldus de 34-jarige Spanjaard.

Nadal neemt het om een nieuwe finaleplaats op tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-14). Die ging in een marathonpartij voorbij de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-3). Pas na 5 uur en 8 minuten trok de 28-jarige Argentijn met 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5) en 6-2 aan het langste eind.