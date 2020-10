Deze veertien ‘gewone’ leraars en experts moeten ons onderwijs redden

De commissie die het niveau van ons onderwijs moet opkrikken, is woensdag officieel voorgesteld. Naast voorzitter Philip Brinckman, directeur van het Sint-Jozefscollege in Turnhout, gaat het om zeven leerkrachten en zeven academische experts. ‘Dankzij hen zal het debat zich niet afspelen boven de hoofden van de leerkrachten zelf’, zegt Brinckman.

In maart kondigde Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) het met veel aplomb aan: een nieuwe werkgroep moest een antwoord bieden op het afbrokkelende niveau van ons onderwijs. Aanleiding was het zoveelste internationale onderzoek dat aantoonde dat onze leerlingen almaar slechter scoren voor wiskunde, begrijpend lezen en wetenschappen.

Oorspronkelijk zou onderwijsexpert Dirk Van Damme de groep leiden, maar hij mocht niet van zijn werkgever de Oeso. Enter Philip Brinckman, directeur van het Sint-Jozefscollege in Turnhout, dat de reputatie heeft het strengste internaat van het land te zijn. Woensdag stelde hij de leden van zijn werkgroep voor, bestaande uit zeven leerkrachten en zeven academici ‘die de rijkdom van het onderwijsveld weerspiegelen’, zo klinkt het in het persbericht.

967 motivatiebrieven

Vooral de zoektocht naar de zeven leerkrachten bleek een huzarenstukje. Kwestie van niet op zere tenen te trappen en alle netten en onderwijsniveaus een stem te geven. ‘Ik heb álle 967 motivatiebrieven van de kandidaten zelf gelezen’, zegt Brinckman. ‘Op basis van hun ervaring, expertise en motivatie heb ik een keuze gemaakt. Dankzij deze toppers zal het debat zich niet afspelen boven de hoofden van de leerkrachten zelf. We moeten eigenaarschap teruggeven aan leerkrachten zodat leerlingen er beter van worden.’

De werkgroep zal nu de komende maanden verschillende keren samenzitten rond zes thema’s, die voorlopig nog niet worden bekendgemaakt. Tegen de paasvakantie hoopt Brinckman met concrete voorstellen te komen.

Hieronder zijn ze dan, alle leden van de werkgroep.

Johan De Donder Foto: Inge Kinnet

DE LEERKRACHTEN

- Mohamed Al Farisi: leerkracht elektromechanica in de GO! Spectrumschool in Deurne, een multiculturele middelbare school voor aso, tso en bso.

- Johan De Donder: geeft Nederlands, geschiedenis en economie aan het Maria-Boodschaplyceum in Brussel. Getuigde eerder al in onze krant over het dalende onderwijsniveau.

- Miranda Geens: kleuterjuf in de derde kleuterklas van Gemeentelijke basisschool De Puzzel in Begijnendijk.

- Charlotte Luyssen: leerkracht in De Vlinder, een basisschool voor buitengewoon onderwijs in Tielt.

- Charlotte Ringoir: geeft Engels en Nederlands in de katholieke middelbare school Edugo in Oostakker.

- Mari Scotillo: leerkracht in het vijfde leerjaar van basisschool Dolfijn (Gemeenschapsonderwijs) in Rillaar (Aarschot).

- Patrick Voet: leerkracht in de Johannesschool in Wilrijk, een basisschool van het katholieke net.

Wouter Duyck Foto: Fred Debrock

DE EXPERTS

- Bieke De Fraine: tot voor kort professor in de onderwijseffectiviteit aan de KU Leuven. Eén van de auteurs van het internationale Pirls-onderzoek dat in 2017 de alarmbellen over het leesniveau in het lager onderwijs deed afgaan. Werkt nu als wetenschappelijk medewerker bij de Onderwijsinspectie.

- Wouter Duyck: professor cognitieve psychologie aan de UGent. Een van de luidste stemmen in het huidige onderwijsdebat. Klaagt het gebrek aan ambitie en de ‘zesjescultuur’ in ons onderwijs aan.

- Daniel Muijs: Vlaming die het onderzoeksteam bij de Britse onderwijsinspectie leidt. Daarvoor was hij professor onderwijswetenschappen aan de universiteit van Southampton.

- Tim Surma: coördineert ExCEL, het expertisecentrum voor effectief leren van hogeschool Thomas More. Expert in didactiek. Stond voordien bijna twintig jaar voor de klas.

- Jan Vanhoof: hoogleraar aan het Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Gespecialiseerd in schoolbeleid.

- Ann Verreth: het enige lid met een duidelijke politieke achtergrond (CD&V). Werkte op de kabinetten van Kris Peeters en Hilde Crevits, was secretaris-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is nu algemeen directeur van de Associatie KU Leuven.

- Kristiaan Versluys: professor emeritus in de Amerikaanse literatuur en cultuur aan de UGent. Was acht jaar lang directeur Onderwijsaangelegenheiden aan de universiteit.