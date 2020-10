Grace Brown soleert naar zege in Brabantse Pijl voor vrouwen

Grace Brown (Mitchelton-Scott) was woensdag de sterkste in de Brabantse Pijl voor vrouwen (WE 1.1), met start in Lennik en finish na 121,5 kilometer in Overijse. De 28-jarige Australische rondde een solo van zowat 20 kilometer perfect af. De Duitse Liane Lippert werd tweede voor haar teamgenote bij Team Sunweb, de Nederlandse Floortje Mackaij. Lotte Kopecky won de sprint voor de vierde plaats.

Grace Brown boekte haar eerste zege dit seizoen nadat ze zondag in Luik-Bastenaken-Luik op de dichtste ereplaats eindigde, na Elizabeth Deignan.

Marianne Vos en Valerie Demey verschenen niet aan de start van de Brabantse Pijl. Wegens een positieve coronatest binnen het team besliste de ploeg niet te starten.

Van bij de start in Lennik werd er heel aanvallend gekoerst. Net voor het ingaan van de twee plaatselijke omlopen van elk 21,1 kilometer in Overijse zonderden Margarita Garcia en Katia Raguska zich af van de grote groep. Op de Schavei sloegen de Spaanse kampioene en de Italiaanse meteen een mooie kloof, maar door toedoen van de rensters van Team Sunweb smolt alles weer samen. Dat was het sein voor Lauren Stephens om op avontuur te gaan. De Amerikaanse begon met een handvol seconden voorgift aan de slotronde, maar ze werd wat verderop tot de orde geroepen.

Grace Brown ging in de laatste 20 kilometer versnellen. Liane Lippert trok in de tegenaanval en kreeg wat later de steun van haar teamgenote bij Sunweb, Floortje Mackaij. De Australische kwam niet meer in de problemen en haalde het ruim afgescheiden. Grace Brown volgt daarmee Sofie De Vuyst op als laureate van de Brabantse Pijl.