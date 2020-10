Mike Pence en Kamala Harris debatteren op meer dan drie meter afstand en met plexiglas

Vicepresident Mike Pence (61) en vicepresidentskandidaat Kamala Harris (55) houden vandaag hun eerste en enige debat. Met de recente coronabesmettingen in het Witte Huis krijgen ze extra veel aandacht.

Normaal gezien is het debat tussen de vicepresidentskandidaten meer een bijzaak in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar met de vragen over de gezondheidstoestand van president Donald Trump, die covid-19 heeft opgelopen, krijgt het debat meer weerklank.

De druk op Pence is groot, aangezien Joe Biden sinds het chaotische debat met president Trump zijn voorsprong heeft vergroot. De vicepresident moet de kiezers ervan overtuigen dat hij klaar is om het presidentschap indien nodig over te nemen. Bovendien moet hij Trumps coronabeleid verdedigen waarbij intussen meer dan 210.000 Amerikanen zijn omgekomen. Sinds Trump het ziekenhuis heeft mogen verlaten, minimaliseert hij het gevaar van het virus. Volgt Pence hem daarin?

Ook Kamala Harris, de running mate van Joe Biden, zal moeten tonen dat ze de rol van president kan opnemen. Wie de verkiezingen ook wint, het zal de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis zijn die de eed aflegt. Trump is momenteel 74, Joe Biden 77.

‘Dit debat is anders’, zegt Christopher Devine (University of Dayton), een expert in het vicepresidentschap. ‘Sommige mensen maken zich zorgen over Mike Pence en hoe hij zou presteren als het nodig is. En er worden vragen gesteld of Joe Biden wel fit kan blijven.’

Alles wordt klaargezet voor het debat. Foto: AFP

Maatregelen

De commissie die de presidentiële debatten in goede banen leidt, heeft meerdere maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tijdens het debat te voorkomen. Zo zullen de kandidaten bijna vier meter uit elkaar zitten in plaats van twee meter. Ook plexiglas moet de kandidaten virusvrij houden, hoewel het team van Pence daar aanvankelijk tegen was. Mogelijk was Trump al besmet met het coronavirus toen hij met Joe Biden vorige week het podium deelde voor het eerste presidentiële debat. Zowel Pence als Harris heeft intussen negatief getest. Het publiek moet een mondmasker dragen. Wie dat niet doet, wordt buitengezet.

Het debat begint om 21 uur (3 uur vannacht in België) in de University of Utah in Salt Lake City. Het zal negentig minuten duren en het bestaat uit negen delen. De moderator is Susan Page van USA Today.