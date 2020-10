Petra Kvitova voorbij Laura Siegemund naar halve finales Roland Garros

Petra Kvitova (WTA-11) heeft zich woensdag in Parijs voor de halve finales van Roland Garros geplaatst. De 30-jarige Tsjechische deed dat door de Duitse Laura Siegemund (WTA-66) in 1 uur en 20 minuten met tweemaal 6-3 te verslaan.

Om een plaats in de finale neemt Kvitova het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikanen Sofia Kenin (WTA-6) en Danielle Collins (WTA-57).

Het is de tweede keer dat Kvitova zich op het gravel in de Franse hoofdstad bij de laatste vier schaart. In 2012 versperde de Russische Maria Sharapova haar vervolgens de weg naar de finale. Met Wimbledon 2011 en 2014 heeft Kvitova wel al twee Grand Slams op haar palmares. Op het Australian Open werd de voormalige nummer twee van de wereld vorig jaar runner-up.