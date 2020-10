Een politiek conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan heeft in Brussel heel wat betogers op de been gebracht. Pijnlijk: net nu de coronacijfers zo slecht zijn dat de stad alle cafés gaat sluiten, betogen tientallen mensen zonder daarbij de afstandsregels te respecteren.

De beelden die via sociale media de ronde doen laten weinig aan de verbeelding over. Vele tientallen mensen staan er dicht op elkaar, vaak zonder mondmasker. De betoging deed onder meer de wijk rond Schuman aan. Aanleiding voor de betoging is een conflict in de regio Nagorno-Karabach. Het gebied scheurde zich in 1990 af van Azerbeidzjan, maar hoort officieel nog wel bij het land.