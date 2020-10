Waals minister De Bue besmet, Waalse regering in quarantaine

Waals minister van Toerisme en Bestuurszaken Valérie De Bue heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. De Waalse regering gaat uit voorzorg in quarantaine.

De Bue (MR) kreeg haar testresultaat op woensdagochtend nadat ze maandag getest werd. Zondag kreeg de minister de eerste symptomen. De volledige Waalse regering gaat uit voorzorg in quarantaine.

De Waalse minister is in goede gezondheid en blijft thuis verder werken, meldt de Waalse regering. ‘De laatste contacten met de regering dateren van afgelopen vrijdag’, meldt het kabinet van minister-president Elio di Rupo. ‘Bij de eedaflegging van Christophe Collignon (werd voor PS Waals minister van Lokale Besturen en Wonen na aanstelling van Pierre-Yves Dermagne als federaal minister, red.) kwamen de ministers bijeen. De coronamaatregelen werden daarbij opgevolgd. Uit voorzorg worden de ministers vandaag getest en schorten ze hun activiteiten op tot de resultaten bekend zijn.’ De regeringsvergadering van morgen zal via een videogesprek plaatsvinden.

Bij MR zijn ze niet bezorgd. De Bue was maandag niet aanwezig bij het partijkantoor of de interparlementaire conferentie door haar symptomen op zondag. Tijdens dat partijkantoor werd het gedrag van voorzitter Georges-Louis Bouchez besproken. Dat ging onder meer over hoe hij De Bue aan de kant schoof voor Denis Ducarme, zonder na te denken over het (verplichte) genderevenwicht in de Waalse regering.