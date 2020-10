Stel dat u thuis enkele mensen wil ontvangen voor een etentje. Hoe pakt u dat het best aan met de nieuwe coronamaatregelen? Viroloog Steven Van Gucht gaf op de persconferentie van het Crisiscentrum enkele tips.

Iedereen mag vanaf vrijdag per maand met drie mensen nauw contact hebben. ‘Het is ook mogelijk om tot vier bezoekers thuis te ontvangen’, zei Steven Van Gucht. ‘Deze bezoekers behoren niet noodzakelijk tot uw kring van nauwe contacten. Bij hen moet u wel voldoende afstand bewaren.’

Hoe organiseert u dat veilig? Van Gucht: ‘Dit kan op een coronaveilige manier met respect voor de zes gouden regels. Pas dezelfde regels toe die ook onze restaurants toepassen. Maak op voorhand een goede planning en maak goed afspraken met uw gasten. U kunt uw huisregels ook op uw uitnodiging vermelden. Herinner u gasten eraan dat ze thuis moeten blijven als ze zich verkouden op grieperig voelen of als ze een hoogrisicocontact hebben gehad. Herinner ze eraan dat ze hun mondmasker zeker niet vergeten.’

Bij ontvangst kan iedereen het best een mondmasker dragen. Afstand houden, is de boodschap. ‘Geef elkaar geen hand , knuffel of kus. Geef eerder een elleboog of een voet. Een buiging kan ook elegant zijn. Iedereen doet het best zelf zijn of haar jas uit en gaat het best meteen naar zijn eigen plaats, hang niet rond in de gang. Zorg dat er steeds anderhalve meter afstand is. Die afstand geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden of uit dezelfde bubbel. Zet uw masker pas af wanneer u neerzit. Stop het dan weg in een doos of envelop. Laat het zeker niet rondslingeren. Ontsmet daarna uw handen.’

Van Gucht raadt aan om flesjes handgel te voorzien bij de zitplaatsen. ‘Naast de fles wijn en water hoort er nu ook een flesje handgel te staan.’

Wie de gasten bedient, draagt daarbij het best een mondmasker. Als gast blijft u het best zo veel mogelijk op uw plaats zitten. ‘Help dus ook niet mee bij het afruimen. Vermijd gemeenschappelijk schotels zoals voor chips. Voorzie beter een apart potje per gast. Markeer de glazen. Bied beter geen eten aan in buffetvorm, maar bedien uw gasten apart. Was uw handen voor het opdienen. Voorzie wegwerpserviettes.’

Hoe minder omgevingsgeluid, hoe beter. ‘Dan moeten uw gasten niet te luid praten. Dan produceren we meer druppels. Zet de muziek dus zachtjes.’

Wie naar het toilet moet, doet zijn mondmasker weer aan. Voorzie handgel en zeep in het toilet. ‘Laat het wc-deksel naar beneden bij het doorspoelen.’

Mensen buiten ontvangen, is nog altijd beter. Maar het weer laat dat niet altijd toe. Daarom is een goede verluchting belangrijk, zegt Van Gucht. ‘Zet bijvoorbeeld twee ramen op kiepstand, liefst tegenover elkaar. Maar vermijd tocht.’

Hou ten slotte ook de contactgegevens bij van uw gasten voor de contact tracing.