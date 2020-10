Dit jaar krijgen Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna de Nobelprijs chemie voor de ontwikkeling naar de ‘genschaar’ Crispr-Cas, waarmee het genoom van organismen aangepast kan worden.

Charpentier is geboren in Frankrijk en is directeur van een Max-Planck-Institut in Berlijn.

Doudna is geboren in de VS en is professor in Berkeley (VS)

Weldra meer informatie.