Om 11 uur geeft het crisiscentrum meer uitleg over de recente cijfers. Volg de persconferentie in de video hierboven.

‘We stellen nog steeds een verdere versnelling vast van het aantal nieuwe besmettingen’, zei viroloog Steven Van Gucht. ‘We zien nog steeds een stijging bij alle leeftijden en over het ganse grondgebied, de stijging is het meest uitgesproken in Brussel en Wallonië.’

Tussen 27 september en 3 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.466 nieuwe coronabesmettingen bevestigd. Het gaat om een stijging met 57 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. ‘Afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag zijn er telkens meer dan 3.200 besmettingen op één dag vastgesteld. Ruim een op de vijf nieuwe besmettingen doen zich voor bij de twintigjarigen. Dat blijft de groep waar het virus het meest circuleert. Bij de negentigplussers is er jammer genoeg opnieuw ruim een verdubbeling van het vastgestelde aantal besmettingen.’

Dat het aantal besmettingen in de provincies Luxemburg en Namen zo sterk stijgt, ligt mogelijk deels aan studenten die naar huis zijn teruggekeerd. ‘Het is niet zeker dat die besmettingen effectief in die provincies zijn gebeurd.’

Het Brussel staat volgens Van Gucht op de tweede plaats van Europese hoofdsteden wat betreft het aantal besmettingen per aantal inwoners, tussen Madrid en Parijs.

De ziekenhuiscijfers blijven ook toenemen. In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld elke dag ruim 84 nieuwe patiënten opgenomen, een toename van 26 procent. Volgens de meest recente cijfers waren dinsdag 952 ziekenhuisbedden ingenomen door covid-patiënten, van wie er 189 intensieve zorg nodig hebben. Dat is een toename van 26 procent.

Dadelijk meer.