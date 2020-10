Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron: ‘Er komen strengere maatregelen voor Brussel’

Alain Maron (Ecolo), de Brusselse minister voor Volksgezondheid, heeft op de Franstalige radiozender RTL duidelijk gemaakt dat er strengere maatregelen zullen komen voor de hoofdstad. Later vandaag zit er een crisiscel samen.

Dinsdag werden er nieuwe coronamaatregelen aangekondigd die nationaal vanaf vrijdag gelden. In Brussel gaat het slechter dan in veel andere delen van ons land en daarom zit de crisiscel straks samen.

Maron zei vanochtend op de Franstalige radiozender RTL dat er strengere maatregelen zullen komen voor Brussel die verder zullen gaan dan de nationale. Een sluiting van de Brusselse cafés ligt op tafel. Bovendien is het een moeilijk evenwicht, want als je die sluit, gaan mensen misschien bij elkaar thuis drinken. Hij kon wel met zekerheid zeggen dat er niet zal veranderen voor het openbaar vervoer of voor de rusthuizen.

Ook virologe Erika Vlieghe noemt de situatie in Brussel extra ernstig. Dat deed ze woensdagochtend op Radio 1. ‘Maar het is niet zo dat de strengere maatregelen de schuld van Brussel zijn. De situatie in Brussel was in augustus al moeilijk, dat heeft lang aangesleept. Maar veel grote steden hebben problemen. Er zijn veel gemeentes met problemen. Het is echt niet alleen Brussel, alleen is het probleem daar extra erg.’ Op de coronabarometer, die nog officieel openbaar gemaakt moet worden, zou Brussel op code rood staan en de rest van het land op code oranje.

De cijfers in Brussel

De r-waarde ligt in Brussel op 1,329. Dat wil zeggen dat een besmette persoon gemiddeld meer dan 1 persoon besmet. De afgelopen 14 dagen waren er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per 100.000 mensen 502,4 besmettingen. In de laatste zeven dagen werden er 3.782 besmettingen geregistreerd.

Ter vergelijking: in de provincie Luik, die er na Brussel het slechtst aan toe is in ons land, waren er de afgelopen 14 dagen 342 besmettingen per 100.000 inwoners. De laatste zeven dagen werd er 2.383 nieuwe coronagevallen vastgesteld. In ons land loopt Brussel dus met een ruime voorsprong op kop.