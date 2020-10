Seattle is na sweep voor vierde keer WNBA-kampioen

Seattle Storm heeft zich met een sweep (3-0) gekroond tot WNBA-kampioen en volgt op de erelijst Washington Mystics op. Seattle won in de bubbel van Bradenton/Florida voor de derde keer en met 92-59 van Las Vegas Aces.

Grote figuur was weer Breanna Stewart die met 26 punten en 4 rebounds Seattle naar de titel stuwde. Stewart werd tevens uitgeroepen tot MVP van de finale. Ze volgt op de erelijst Emma Meesseman op. Het is voor Seattle Storm de vierde titel in de clubgeschiedenis. Het is pas de derde club die in de WNBA, die is opgericht in 1997, die vier titels wint. Houston Comets en Minnesota Lynx gingen Seattle vooraf. Ook voor clubicoon en WNBA-legende Sue Bird is het haar vierde titel. De bijna 40-jarige Bird is sinds 2002 aan de slag bij Seattle. Naast vier WNBA-titels won ze ook vijfmaal de Euroleague en met Team USA vier gouden medailles op de Olympische Spelen en viermaal goud op het WK.