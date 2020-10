Nog altijd geen beterschap in zicht

Woensdag krijgen we zwaarbewolkte periodes met buien, die langzaam richting Nederland en Duitsland trekken.

Boven het noorden en het oosten van het land bepalen ze langer het weer en kunnen mogelijk gepaard gaan met een donderslag. Langs de Franse grens wordt het droger in de namiddag. De maxima schommelen tussen 9 en 15 graden bij een matige, en aan zee een vrij krachtige westenwind.

Woensdagavond is er nog kans op een bui in het noordoosten. Nadien wordt het droger met opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen, gevolgd door lichte regen. De wind blijft matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee en krimpt naar het zuidzuidwesten. De minima liggen tussen 6 en 12 graden.

Donderdagochtend zorgt een warmfront voor veel bewolking en soms kans op wat lichte regen of motregen. In de namiddag bereikt een actiever koufront de kust en trekt van west naar oost door het land. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden. De zuidwestenwind wordt vrij krachtig tot krachtig in het binnenland en krachtig tot soms zeer krachtig aan de kust. Er worden rukwinden verwacht tot 70 km/uur.

Vrijdag golft de storing van de nacht ervoor nog een deel van de dag over het zuidoosten met lichte regen. Elders blijft het op een bui na, droog, met enkele opklaringen. Ook voor dit weekend is er nog geen beterschap in zicht.