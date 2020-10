Coronacijfers blijven de verkeerde kant uitgaan

De coronacijfers blijven verder stijgen. Bij de besmettingen is er sprake van meer dan de helft meer dan een week eerder. Van de mensen die zich laten testen, blijken gemiddeld 7,7 procent positief.

Tussen 27 september en 3 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.466 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 57 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Dat brengt het totale aantal mensen dat in ons land positief testte op 134.291.

Met 37.100.000 staalafnames tussen 27 september en 3 oktober blijft dat getal min of meer stabiel. Het positieve testratio blijft wel verder stijgen: van alle testen is 7,7 procent positief.

Zo’n 10.092 personen zijn in België aan de gevolgen van covid-19 bezweken. Tussen 27 september en 3 oktober stierven dagelijks gemiddeld 11,4 mensen aan het virus.

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld elke dag ruim 83,9 nieuwe patiënten opgenomen. Volgens de meest recente cijfers waren dinsdag 952 ziekenhuisbedden ingenomen door covid-patiënten, van wie er 189 intensieve zorgen nodig hebben.

In een poging de stijgende cijfers af te remmen, meldde de federale regering dinsdag nieuwe coronamaatregelen die vrijdag 9 oktober in werking treden. Het referentiecijfer - dat aanduidt met hoeveel mensen u individueel nauw contact mag hebben buiten de mensen in uw huishouden - ligt vanaf dan op drie. Op café gaan mag nog met maximum vier per tafel. Voor huishoudens van meer dan vier personen is er nog een uitzondering. ‘Je mag met grotere groepen afspreken, maar dan moet je aan andere tafels zitten’, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. De cafés moeten sluiten om 23 uur. Privébijeenkomsten worden beperkt tot vier gasten. Buiten zijn enkel samenscholingen van maximum vier toegelaten.