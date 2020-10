Ploeg stapt van het veld na homofobie in Amerikaans profvoetbal, dader krijgt zes weken schorsing

Een homofobe opmerking richting een tegenstander heeft een voetballer van de Amerikaanse club Phoenix Rising een schorsing van zes wedstrijden gekost. Junior Flemmings zou vorige week “grove taal” hebben gebruikt richting Collin Martin van San Diego Loyal. Martin openbaarde twee jaar geleden dat hij homo is.

Martin werd in het duel met Phoenix Rising kort voor rust, bij een 3-1-voorsprong, met rood van het veld gestuurd. De 25-jarige Amerikaan vertelde de arbitrage en zijn trainer Landon Donovan dat Flemmings een homofobe opmerking naar hem had gemaakt. Donovan verzocht zowel de scheidsrechter als de trainer van Phoenix Rising om de Jamaicaan van het veld te halen. Omdat zij dat weigerden, besloot San Diego Loyal aan het begin van de tweede helft van het veld te lopen.

De organisatie van de United Soccer League, het tweede niveau in de VS, concludeerde na gesprekken met elf betrokkenen dat Flemmings inderdaad een homofobe opmerking had gemaakt. Door zijn lange schorsing mist de Jamaicaan de play-offs. Zijn contract loopt eind november af.