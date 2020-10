Gitarist Eddie Van Halen (65) overleden

De Amerikaans-Nederlandse gitarist Eddie Van Halen is overleden aan keelkanker. Hij werd bekend als oprichter van de groep Van Halen, waarmee hij hits als Jump scoorde.

Dat meldt zijn zoon Wolf, die de jongste jaren ook bassist in de groep was. Eddie Van Halen vocht al enkele jaren tegen de ziekte.

Van Halen werd in 1955 geboren in Nederland als Edward Van Halen, maar verhuisde als kind met zijn ouders naar de Verenigde Staten. Hij richtte in de vroege jaren zeventig in LA samen met zijn broer, drummer Alex, de hardrockband Van Halen op. Hun debuutalbum kwam in 1978 uit, en klom meteen naar de negentiende plaats in de Billboard hitlijst. Van dat debuutalbum is ‘Running with the devil’ het bekendste nummer.

In de jaren tachtig won de groep nog verder aan populariteit, wat ook resulteerde in de verkoopcijfers. Het album 1984 was binnen een jaar goed voor vier keer platina, mee dankzij het monstersucces van de single ‘Jump’. Het leverde hen hun enige nummer 1-hit op.

Na het vertrek van zanger David Lee Roth ging het de groep minder voor de wind, maar de groep bleef wel optreden. In 2007 werden de leden ingehuldigd in de Rock ’n roll Hall of fame. Het laatste studioalbum van de groep verscheen in 2012.

Eddie Van Halen werd als leadgitarist geprezen voor zijn snelle gitaartechniek. Hij maakte daarvoor gebruik van ‘tapping’, waarbij hij met zowel de linker- als de rechterhand op de nek van de gitaar speelt. Zijn unieke stijl maakte hem een veelgevraagde gastmuzikant, onder andere door Michael Jackson.

